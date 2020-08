Roberto Burioni gela Massimo Boldi: "No, non fa ridere" (Di lunedì 24 agosto 2020) Roberto Burioni ha criticato il post di Massimo Boldi che su Facebook avveva inveito contro i potenti della terra e l'uso delle mascherine. Roberto Burioni ha criticato il post di Massimo Boldi in cui l'attore si scagliava contro contro l'uso delle mascherine e contro i leader mondiali. Il virologo ha scritto quello che molti (non tutti) avranno pensato leggendo il post del comico: "Non fa ridere". Dopo qualche mese di silenzio il virologo è tornato a parlare, Roberto Burioni era entrato in silenzio stampa dopo le polemiche dei mesi passati ma quando ha letto il post di Massimo Boldi contro le mascherine su Facebook ha sentito il dovere di intervenire sullo ... Leggi su movieplayer

