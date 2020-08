Nintendo Switch: un nuovo attesissimo gioco in arrivo? (Di lunedì 24 agosto 2020) Una rivista giapponese ha parlato recentemente di un nuovo misterioso gioco che sarebbe in arrivo prossimamente su Nintendo Switch Diciamocelo, in un’estate inframmezzata da un’interminabile serie di annunci e reveal videoludici da parte dei maggiori publisher e l’arrivo delle console di nuova generazione, Nintendo è stata un po’ alla finestra a guardare. Di recente si è tenuta la presentazione Indie World, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Ma la diretta non è bastata certo a fronteggiare le bombe lanciate dalla concorrenza. Ecco ora che ci pensa un rumor su un nuovo misterioso “attesissimo” gioco in arrivo per ... Leggi su tuttotek

maytasha07 : RT @tuttoteKit: #Nintendo Switch: un nuovo attesissimo gioco in arrivo? #NintendoSwitch #NintendoSwitchLite #tuttotek - tuttoteKit : #Nintendo Switch: un nuovo attesissimo gioco in arrivo? #NintendoSwitch #NintendoSwitchLite #tuttotek - gamescore_it : Georifters, il platform d'azione ha una data di uscita su Nintendo Switch! - - NintendoHall : A HERO AND A GARDEN: il titolo in arrivo il 28 agosto sull'eShop di Nintendo Switch - NintendoHall : A HERO AND A GARDEN: il titolo in arrivo il 28 agosto sull'eShop di Nintendo Switch -