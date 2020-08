LVB di Jacopo Squizzato in scena al Circolo della Pipa (Di lunedì 24 agosto 2020) Al Circolo della Pipa di Roma il 25 agosto in scena LVB-Ludwig Van Beethoven con la regia e drammaturgia di Jacopo Squizzato Il 25 agosto presso il Circolo della Pipa di Roma alle ore 21,00 andrà in scena Ludwig Van Beethoven con la regia e drammaturgia di Jacopo Squizzato. Prodotto dalla GoldenShow con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, lo spettacolo vedrà protagonisti Stefania Ventura… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

