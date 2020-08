Internet Explorer, l'addio ad agosto 2021 (Di lunedì 24 agosto 2020) Internet Explorer, il lungo addioExplorer, le difficoltà per le grandi impreseAccesso al web più veloceInternet Explorer, il lungo addioTorna su Ha i giorni contati Internet Explorer, il browser venticinquenne è ormai troppo lento ed obsoleto. Così Microsoft ha deciso di farne a meno. Dunque applicazioni e servizi di Microsoft 365 non supporteranno più Explorer 11 (IE 11) dal 17 agosto 2021. Il risultato? L'azienda di Bill Gates ha stabilito di puntare tutto sul suo nuovo browser Microsoft Edge. E il countdown comincerà molto prima: niente più servizio Teams già a partire dal prossimo 30 novembre. Explorer, ... Leggi su studiocataldi

