“I disabili spesso invisibili” NoiAbili (Di martedì 25 agosto 2020) Di seguito il comunicato: In questo momento di grave crisi economica causata dall’emergenza sanitaria, una delle categorie dimenticate da governi e sindacati è sicuramente quella dei disabili che, da un momento all’altro, si sono visti privati di centri diurni e di assistenza domiciliare. Un problema che ha sicuramente danneggiato sia i disabili sia le loro famiglie. Senza contare che molti di loro si ritrovano in condizioni di disoccupazione o di precariato, e pertanto si sono ritrovati in grossa difficoltà durante il periodo del lockdown. I disabili sono spesso invisibili in Italia, si trovano a dover affrontare diverse problematiche, dall’inserimento scolastico alle assistenze non sempre adeguate, fino all’inserimento lavorativo. Senza contare che, spesso, le ... Leggi su noinotizie

La carenza di immissioni in ruolo nella scuola tocca l’apice quando si parla di cattedre di sostegno vacanti: la mancata stabilizzazione di personale specializzato produce infatti enormi problemi a un ...

«Quei braccialetti verdi (disabilità cognitiva), rossi (sensoriale) e gialli (fisica) rischiano di creare problemi per come vengono interpretati. Il personale di quella struttura venga formato e sappi ...

