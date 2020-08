Battiti Live, Elisabetta Gregoraci splende in total white e ammette: “Sono felice” (Di lunedì 24 agosto 2020) Battiti Live è giunto, per questa stagione televisiva, alla sua quarta puntata. Dopo una breve pausa per ferragosto, musica e divertimento tornano a farla da padrone nel programma televisivo abilmente condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci nella magica atmosfera del Castello Aragonese di Otranto. E, anche per questo appuntamento, la conduttrice ha incantato con il suo look. La Gregoraci, che a settembre dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5, riesce sempre a conquistare il pubblico con il suo carisma, la sua bellezza e gli outfit attentamente selezionati per presentare gli ospiti d’eccezione della kermesse musicale. Dopo aver fatto il pieno di consensi per il suo mini abito a fiori della prima puntata, quello lungo ed elegante della seconda e il look glamour del ... Leggi su dilei

