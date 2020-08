The Batman: "Ispirato da Chinatown di Polanski e i polizieschi anni '70" (Di domenica 23 agosto 2020) Il DC FanDome ci ha regalato un primo sguardo a The Batman, e Matt Reeves ha spiegato le sue ispirazioni per il film, tra cui anche Chinatown di Roman Polanski e i polizieschi anni '70. Il primo teaser trailer di The Batman ha esaltato i fan di tutto il mondo, specialmente per i toni e le atmosfere della pellicola diretta da Matt Reeves. Ma quali sono stati i film che hanno Ispirato The Batman? Uno di questi è sicuramente Chinatown di Roman Polanski, sostiene il regista. "Siccome il film è una detective story, e perché è un thriller ambientato in un mondo di poliziotti e corruzione, stiamo trattando questa storia di Batman come se fosse potuta accadere anche nella ... Leggi su movieplayer

SkyTG24 : The Batman, ecco il primo trailer - VIDEO - VanityFairIt : Ecco il primo spettacolare trailer del nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo di Batman - JUDAOcombr : THE Suicide Squad, THE Batman... É o THE C Universe ???????????????? - alien_sick : Comunque sono molto fiducioso per The Batman e per quella che sarà l’interpretazione di Robert. Ovviamente il mio… - __feeliipitt__ : RT @fanpage: #TheBatman con Robert Pattinson, arriva il primo teaser -