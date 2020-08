Temptation Island 8, Carlotta e Nello seconda coppia ufficiale (video) (Di domenica 23 agosto 2020) Oggi, domenica 23 agosto 2020, è stata ufficializzata la prima coppia che prenderà alla prossima edizione di 'Temptation Island' in partenza a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Si tratta di Nello e Carlotta. Conosciamoli meglio attraverso le prime dichiarazioni raccolta nella clip di presentazione, in onda, qualche ora fa, sulla rete ammiraglia Mediaset: 23 agosto 2020 16:59. Leggi su blogo

Due promo in rotazione sulle reti Mediaset hanno ufficialmente svelato quali sono le prime due coppie nel cast di Temptation Island 2020, le nuove puntate in onda a settembre su Canale 5 con la conduz ...A un mese dalla fine dell’ultima edizione condotta (con grande successo) da Filippo Bisciglia, ritorna su Canale 5 Temptation Island. La versione Vip con Alessia Marcuzzi è stata trasformata in Nip su ...