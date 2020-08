Turris, calciatori negativi ai tamponi: via libera agli allenamenti (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – La Turris Calcio comunica che tutti i tamponi eseguiti nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 agosto, all’intero gruppo di calciatori, unitamente a staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società, hanno dato esito negativo. Via libera, dunque, alle sedute di allenamento collettive programmate con l’inizio del raduno pre-campionato, previsto per lunedì 24 agosto presso lo stadio “Liguori” di Torre del Greco. Nei prossimi giorni continuerà, come da protocolli sanitari vigenti, il monitoraggio di atleti, staff e collaboratori a cura dell’equipe medica della Turris in collaborazione con laboratori accreditati presso la Lega Calcio Professionistico. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

