Torino, all’Amedeo di Savoia turisti in coda per sottoporsi al tampone. Protezione civile in aiuto ai vacanzieri in attesa (Di sabato 22 agosto 2020) La lunga coda di vacanzieri in attesa di essere sottoposti a tamponi per il Covid presso l’ospedale Amedeo di Savoia a Torino. Previsti per la sola giornata di oggi circa 800 test. Impegnati anche i volontari della Protezione civile di supporto ai turisti in attesa. L'articolo Torino, all’Amedeo di Savoia turisti in coda per sottoporsi al tampone. Protezione civile in aiuto ai vacanzieri in attesa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

