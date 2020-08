Luis Suarez enigmatico sui social: “Non dimenticare che sei artefice del tuo destino” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Non dimenticare mai che sei artefice del tuo destino”. Con queste parole Luis Suarez pubblica una nuova storia sul proprio profilo Instagram. L’attaccante del Barcellona potrebbe lasciare il club catalano in estate nel rinnovamento della rosa tanto discusso in questi giorni. Se il rinnovamento prevederà anche l’addio di Lionel Messi, sogno proibito dell’Inter, è tutto da vedere. Nel frattempo vari big sono nella lista dei partenti, compreso Suarez che nelle ultime ore sembra aver aumentato il proprio malumore. Leggi su sportface

Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: Offerta di 15 milioni dell'#Ajax per #Suarez, la richiesta è di 30. Le parole di #Koeman: 'Se Luis è contento, allora p… - Pigi561 : Mercato: Luis Suarez vuole la Juventus - CalciomercatoVC : ?? L’ #Ajax fa sul serio per Luis #Suarez! ?? Il club olandese avrebbe offerto al #Barcellona 16 milioni di euro cont… - Trenchap : 'Luis Suarez vuole la Juve'. 'Certi morsi non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano' - LeoWolf1992 : @Teleradiostereo @ValentinaCatoni @_Cotu Al Posto di Dzeko solo per l'arrivo del Pistolero ????Luis Suarez(33 anni) o… -