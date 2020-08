Apex Legends nel nuovo update, le modifiche apportate al 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) La nuova stagione di Apex Legends è partita ormai da una manciata di giorni, e come di consueto numerose sono state le novità apportate dagli addetti ai lavori. modifiche importanti che cambiano gli equilibri del Battle Royale, costringendo gli utenti a ricalibrarsi per ottimizzare le risorse a propria disposizione. Nuove aggiunte alla mappa, con location inedite o che alterano la morfologia del campo di battaglia. Questo chiaramente oltre agli innesti in termini di leggende e armi da fuoco. In quest'ultimo caso, è il turno di Rampart e del fucile SMG Volt dire la propria. Oltre alle classiche rotazioni delle armi, tra normali e leggendarie. Ma ogni modifica importante agli equilibri di Apex Legends immancabilmente necessita di un'opera di ricalibrazione. E ... Leggi su optimagazine

