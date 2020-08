Tommaso Zorzi a gamba tesa contro Er Faina | Il commento proteste di Gabriele Rossi (Di giovedì 20 agosto 2020) Tommaso Zorzi si è scagliato contro Damiano Er Faina per via di alcune sue affermazioni sul mondo gay. A corredo del post in questione è giunto anche il commento dell’attore Gabriele Rossi. Tommaso Zorzi contro Er Faina Tommaso Zorzi ha pubblicato un post con alcuni video dell’ex concorrente di Temptation Island Er Faina. A corredo … L'articolo Tommaso Zorzi a gamba tesa contro Er Faina Il commento proteste di Gabriele Rossi proviene da ... Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi: chi è il noto influencer di Instagram atuttonotizie Grande Fratello Vip: ecco i primi opinionisti

Tra le prime che vi possiamo raccontare, sono quelle che vedranno accanto a Signorini, nel ruolo di opinionisti, un’accoppiata esplosiva composta da Antonella Elia e Pupo (Enzo Ghinazzi). Per entrambi ...

Grande Fratello Vip 5, svelati i nomi dei primi quattro concorrenti

Sono stati svelati alcuni nomi della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo gli ultimi rumors, dunque, arrivano le ufficialità su quelli che saranno i primi concorrenti. A condurre il program ...

