Pirata della strada investe e uccide una 15enne nel Vicentino (Di lunedì 17 agosto 2020) commenta Una 15enne , che stava camminando nella notte sul ciglio di una strada ad Arzinago, Vicenza,, è stata travolta e uccisa da un'auto , che è poi fuggita senza avvertire i soccorsi. A dare l'... Leggi su tgcom24.mediaset

Tragedia ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Una ragazza di 15 anni è deceduta nella serata di domenica 16 agosto dopo essere stata travolta da un'auto pirata. La persona alla guida non si è fermat ...Dramma ad Arzignano, ragazza di 15 anni investita e uccisa da auto pirata. Indagini in corso per risalire all’identità della persona alla guida della macchina. Una ragazza di 15 anni è stata investita ...