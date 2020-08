Tamponi di rientro dai 4 paesi europei Ecco l’organizzazione di Ats e ospedali (Di domenica 16 agosto 2020) L’obbligo di comunicazione all’ingresso in Italia all’Agenzia di Tutela della Salute e l’effettuazione tampone rinofaringeo sono gli elementi in evidenza dell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale dal 13 agosto e che abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna. Leggi su ecodibergamo

Corriere : Caos tamponi negli aeroporti: si fanno a Roma e Venezia, ma non a Milano, Bergamo e Napoli - RaiNews : Al via i test all'Aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia - Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - santecchi : RT @Agenzia_Ansa: #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il plauso de… - AngelaArbitrio : RT @Agenzia_Ansa: #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il plauso de… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rientro Tamponi negli aeroporti a chi rientra: nessun controllo a Malpensa, sì a Fiumicino Corriere della Sera Andrea Giuricin, esperto di trasporti, su Facebook:

Ora è chiaro che non solo la legge di fare il tampone obbligatorio dal rientro da #Spagna, #Grecia, #malta e #croazia (non si capisce perché la Francia non sia inclusa che ha dati peggiori alla Grecia ...

Tamponi di rientro dai 4 paesi europei Ecco l’organizzazione di Ats e ospedali

Ogni cittadino dovrà però sottoporsi a tampone – continua Giupponi – Invito perciò ... Per coloro che risiedono o soggiorneranno nella Provincia di Bergamo la comunicazione di rientro in italia andrà ...

Ora è chiaro che non solo la legge di fare il tampone obbligatorio dal rientro da #Spagna, #Grecia, #malta e #croazia (non si capisce perché la Francia non sia inclusa che ha dati peggiori alla Grecia ...Ogni cittadino dovrà però sottoporsi a tampone – continua Giupponi – Invito perciò ... Per coloro che risiedono o soggiorneranno nella Provincia di Bergamo la comunicazione di rientro in italia andrà ...