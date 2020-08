Giovane turista violentata in spiaggia a Lignano (Di domenica 16 agosto 2020) Una Giovane di 15 anni sarebbe stata violentata in spiaggia a Lignano, in provincia di Udine, da alcuni ragazzi la notte di Ferragosto. Lo riporta il 'Gazzettino Veneto' spiegando che la turista era arrivata dal Veneto con un gruppo di amici. A un certo punto la 15enne sarebbe rimasta sola in spiaggia e sarebbe stata avvicinata dai tre che l'hanno violentata e sono poi fuggiti. La ragazza ha chiamato la Polizia che ha subito fatto partire le ricerche degli stupratori anche con l'ausilio anche della Polizia locale e dei carabinieri, ma del terzetto in fuga non c'è stata piu' traccia. Ora si stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. La Giovane è stato poi soccorsa dal personale ... Leggi su agi

