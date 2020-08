Corato, ex vigile ucciso dal Suv: nel mirino c'è il figlio 18enne (Di sabato 15 agosto 2020) TRANI - Un'indagata per omicidio volontario ed altri tre per favoreggiamento. L'inchiesta sulla morte del 63enne Fedele Tarantini, ex tenente della Polizia Municipale di Corato e presidente dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Corato, ex vigile ucciso dal Suv: nel mirino c’è il figlio 18enne -

Ultime Notizie dalla rete : Corato vigile Morte Fedele Tarantini, la Procura di Trani apre un'inchiesta CoratoLive Corato, ex vigile ucciso dal Suv: nel mirino c’è il figlio 18enne

TRANI - Un’indagata per omicidio volontario ed altri tre per favoreggiamento. L’inchiesta sulla morte del 63enne Fedele Tarantini, ex tenente della Polizia Municipale di Corato e presidente dell’assoc ...

Monopattini, dimessa la ragazza investita Multe in arrivo a chi li usa sui marciapiedi

Uscita dall’ospedale la ragazza rimasta ferita in via dei Caniana: 10 giorni di prognosi. Zenoni concorda con De Corato: sì a targa e assicurazione.Controlli dei vigili a tutela dei pedoni. È stata di ...

TRANI - Un’indagata per omicidio volontario ed altri tre per favoreggiamento. L’inchiesta sulla morte del 63enne Fedele Tarantini, ex tenente della Polizia Municipale di Corato e presidente dell’assoc ...Uscita dall’ospedale la ragazza rimasta ferita in via dei Caniana: 10 giorni di prognosi. Zenoni concorda con De Corato: sì a targa e assicurazione.Controlli dei vigili a tutela dei pedoni. È stata di ...