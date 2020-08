Clandestini: Di Maio come Conte, li rimanderemo indietro. Ma intanto arrivano a migliaia (Di sabato 15 agosto 2020) Prossima missione in tunisia del ministro Di Maio e della Lamorgese, per prendere accordi col governo. Ma l'Italia ci rimette sempre e noi veniamo invasi Leggi su firenzepost

ROMA – «Sono aumentati gli sbarchi per via di messaggi fuorvianti arrivati proprio in Tunisia su presunte sanatorie dei migranti in Italia. Non è così, lo abbiamo comunicato attraverso la nostra rete ...