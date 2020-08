Ever Forward disponibile ora su Steam (Di venerdì 14 agosto 2020) Pathea Games, l’azienda che ha creato il gioco di ruolo sandbox “My Time at Portia”, è lieta di annunciare che il suo gioco di rompicapo e avventura in 3D, Ever Forward, arriva su Steam (PC) oggi. Per festeggiare il lancio del gioco, potrai acquistarlo con uno sconto del 10% e, in omaggio, ricEverai anche 2 rompicapo esclusivi e la colonna sonora originale. Il lancio su GOG.com è previsto per il 20 agosto. Una volta scadute le offerte di lancio, la colonna sonora originale sarà disponibile al prezzo di $1,99 su Steam, dove sarà possibile acquistare anche i 2 rompicapo scaricabili. Ever Forward racconta la storia di Maya, una ragazzina smarrita in uno strano mondo tra realtà e fantasia. La storia ... Leggi su gamerbrain

