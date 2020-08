"Come abbiamo fatto a spendere 80mln per Pépé?", Arsenal avvia indagine interna e licenzia 55 dirigenti! (Di venerdì 14 agosto 2020) La scorsa estate l'Arsenal ha acquistato Nicolas Pépé, soffiandolo al Napoli, versando ben 80 milioni nelle casse del Lille. Leggi su tuttonapoli

virginiaraggi : .@matteosalvinimi chiacchierone. Blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l'acqua potabile ad… - virginiaraggi : Guardate come abbiamo trasformato il litorale di Roma. Quella che vedete è la nuova spiaggia libera SPQR, ex stabil… - fleinaudi : Voi quale salvereste tra queste 2 coppie ? Quella che ha voluto la democrazia parlamentare come è ancora oggi o que… - giobandnere : RT @Angelinidavide3: @giobandnere @leggoit Ecco come si cambia un paese storico e bellissimo ! Abbiamo una pessima magistratura e piccolis… - SIMIELKING : @Elodiedipa Mi spiace sapere degli insulti nei tuoi confronti, sono una vergogna per tutti gli italiani. Abbiamo bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come abbiamo "Come abbiamo fatto a spendere 80 milioni per Pépé?", l'Arsenal apre un'indagine interna IlNapolista Sky – Taarabt: “Mi è dispiaciuto non poter rimanere al Milan, non ho avuto la possibilità di tornare”

Adel Taarabt è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato del Milan e del suo passato in rossonero: “Quando penso all’Italia, penso al Milan. E’ un top club dove ho avuto la possibilità di giocare c ...

L’ultima paziente Covid del primario Buzzigoli: «Ho pianto, se oggi sono qui lo devo a lui»

Mara, 59 anni, è guarita dopo oltre un mese in terapia intensiva. «Una persona stupenda, è come se avessimo perso un familiare» VIAREGGIO. Quando Mara Pucci, 59enne di Torre del Lago guarita dal coron ...

Adel Taarabt è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato del Milan e del suo passato in rossonero: “Quando penso all’Italia, penso al Milan. E’ un top club dove ho avuto la possibilità di giocare c ...Mara, 59 anni, è guarita dopo oltre un mese in terapia intensiva. «Una persona stupenda, è come se avessimo perso un familiare» VIAREGGIO. Quando Mara Pucci, 59enne di Torre del Lago guarita dal coron ...