Ufficiale: il Catania parteciperà alla Serie C 2020/21 (Di giovedì 13 agosto 2020) Catania - La Figc, annuncia il Catania tramite una nota, ha comunicato al club rossazzurro, e per conoscenza alla Lega Italiana Calcio Professionistico,, in data odierna, che "la Commissione Vigilanza ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Ufficiale: il Catania parteciperà alla #SerieC 2020/21: Parere favorevole della - ideaRACatania : ?#Save11700 MISSIONE COMPIUTA. ??#UFFICIALE:il Calcio @Catania comincia di aver ottenuto dalla CoViSoc parere favor… - ideaRACatania : ?CATANIA REGOLARMENTE ISCRITTO. ??#UFFICIALE:la @FIGC ratifica la regolare iscrizione in @LegaProOfficial del Calci… - PassioneMessina : Ufficiale l’iscrizione del Catania al prossimo torneo di Serie C. C’è l’ok della Covisoc. - news_catania : #Ufficiale - #Catania iscritto al campionato di #SerieC -