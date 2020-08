Così Jim Parsons ha staccato la spina a Sheldon Cooper (Di giovedì 13 agosto 2020) L'attore ha raccontato come ha maturato la decisione di concludere la sua esperienza con "The Big Bang Theory" Leggi su media.tio.ch

grimble_jim : Io godo ancora per Depay se la mettete così #ATAPSG - demotivatrice10 : @organicP_ Pure io la odiavo. La moglie intollerabile. Invece According to Jim non mi faceva così schifo anche se o… - depi_depi74 : @IoSonoColui @Death35902652 @Bukaniere @claudia_gln @paromatta @RobertoHusky49 @Fa_fanculo @simorugg @caporix… - devrijnho : @IlPetrolier3 @YeyeSkrt È troppo infame... comunque la relazione più sopravvalutata sono Jim e Pam spiace ma è così - MenorraPiccicud : RT @Superetero: Non mi ero mai sentito così felice, come quella notte con Jim, isolati dall'alta marea. G.B. Edwards Il libro di Ebenezer… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Jim Il testamento poetico e parigino di Jim Morrison va all'asta Pangea.news