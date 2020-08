Control: l'espansione AWE si mostra in 15 minuti di gameplay (Di giovedì 13 agosto 2020) Remedy ha pubblicato nella giornata di oggi i primi 15 minuti di gameplay di AWE, l'espansione di Control in arrivo, che ci consente di dare uno sguardo su come lo studio ha riportato in vita Alan Wake e incorporato le caratteristiche dell'amata avventura d'azione in Control.In una diretta su Twitch oggi lo studio ha mostrato i primi 15 minuti dell'espansione e ha confermato che Control e Remedy si svolgono effettivamente nello stesso universo. Vediamo come Jessie ha scoperto che Alan Wake è collegato al Bureau of Control ed è confermato che lei sapeva di lui prima degli eventi del gioco.Viene anche mostrata una nuova forma delle armi principali, oltre a uno sguardo a come Remedy ha ... Leggi su eurogamer

