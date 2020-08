Grillo vorrebbe dividere Tim in due società separate (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Beppe Grillo chiede un'inversione di rotta di Tim rispetto al passato e propone una divisione in due della società: da una parte i servizi, dall'altra le infrastrutture. Dopodiché, il garante del M5s propone la "creazione di una società unica" nazionale "delle reti e delle tecnologie" da realizzare "sotto la guida e l'indirizzo di istituzioni pubbliche", in cui sia presente come azionista la Cassa depositi e prestiti. "È ora arrivato il momento per Tim di invertire la rotta rispetto al passato, sviluppando una maggiore focalizzazione sulle attività tecnologiche, anche attraverso la separazione di tali attività dal resto del perimetro aziendale", scrive Grillo sul suo blog. "In particolare, è fondamentale che Tim torni ad essere una realtà che investe pesantemente e in maniera integrata nelle ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Grillo vorrebbe dividere Tim in due società separate - LorenzoCol : @laura_maffi @MarcoPrincipi6 @beppe_grillo Lo stadio non c'è. La tua cara amichetta vorrebbe costruirlo insieme a m… - Ramst3 : @LeoFerrarin Il ruolo di Grillo è stato fondamentale, chi meglio di lui come imbonitore delle folle, uno che sa par… - CarloCvincen : @PasquarielloGen @lilloterra @AlessandroBido @beppe_grillo Quello che sta uccidendo il commercio di Roma non è tant… - Gabriele_Gerby : @Vickiegogreen @guarda_E_passa Grillo auspicava un colpo di stato. Beh, co vorrebbe adesso. Ma dubito che un eserci… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo vorrebbe Telecom poco mossa: Beppe Grillo contro vendita quota rete secondaria a KKR Trend-online.com Grillo vorrebbe dividere Tim in due società separate

AGI - Beppe Grillo chiede un'inversione di rotta di Tim rispetto al passato e propone una divisione in due della società: da una parte i servizi, dall'altra le infrastrutture. Dopodiché, il garante de ...

Virginia Raggi si ricandida sindaco di Roma, la benedizione di Beppe Grillo: “Daje”

Beppe Grillo dietro a Virginia Raggi, la mano appoggiata sulla spalla come se volesse proteggerla, sostenerla, mentre la sindaca guarda al futuro, pronta a concorrere per il secondo mandato per la car ...

AGI - Beppe Grillo chiede un'inversione di rotta di Tim rispetto al passato e propone una divisione in due della società: da una parte i servizi, dall'altra le infrastrutture. Dopodiché, il garante de ...Beppe Grillo dietro a Virginia Raggi, la mano appoggiata sulla spalla come se volesse proteggerla, sostenerla, mentre la sindaca guarda al futuro, pronta a concorrere per il secondo mandato per la car ...