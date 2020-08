Marmellata di ananas senza zucchero: pochissime calorie e tanto gusto! (Di martedì 11 agosto 2020) Amate il sapore dolce e fresco dell’ananas? Ecco come cucinare una buonissima confettura senza zucchero, all’ananas. Veloce da preparare e super saporita. Ingredienti: Per preparare una confettura di ananas light, vi serviranno: 350 grammi di ananas maturo 30 grammi di pectina di mela (addensante naturale) (in vendita anche online) 15 grammi di dolcificante di tipo Stevia (la quantità di dolcificante, può variare a seconda dei vostri gusti personali) (in vendita anche online) Il succo di mezzo limone. Come cucinare una confettura di ananas senza zucchero: preparare l’ananas Con un coltello eliminare la parte superiore dell’ananas, prestando attenzione a non ... Leggi su pianetadonne.blog

È vero che l’estate è la stagione per eccellenza del gelato come dessert. Magari con un po’ di panna e qualche amarena, o scaglia di cioccolato. Ma oggi la nostra redazione vi illustra come preparare ...

Roma - La dieta del gelato in estate per dimagrire, fresca e gustosa. Ma quanti chili si perdono con la dieta del gelato? Seguendo le regole e i menù proposti da Pietro Migliaccio, si arriva a perdere ...

