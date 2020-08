Dall’Inghilterra: tutti su Reguillon, Napoli e Lazio comprese (Di martedì 11 agosto 2020) Non sono passate inosservate le buone prestazioni che Sergio Reguilon ha messo in mostra durante il prestito al Sevilla. Il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid è oggetto di interesse in chiave calciomercato. Come riporta l’edizione odierna del The Sun, il laterale madridista piace e non poco al Chelsea di mister Lampard, desideroso di trovare l’alternativa mancina a Marcos Alonso. Sul talento dei blancos ci sono anche i “rivali” londinesi dell’Arsenal ma soprattutto l’Atletico Madrid. In Italia il nome di Reguilon è finito nel mirino di Lazio e Napoli. Il giocatore classe 1996 non partirà per meno di 30 milioni di euro, clausole permettendo. Foto: MARCA L'articolo Dall’Inghilterra: tutti su Reguillon, Napoli e ... Leggi su alfredopedulla

