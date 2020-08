Fargo 4 ha finalmente una data ufficiale di messa in onda: Salvatore Esposito torna negli Usa per gli ultimi ciak (Di lunedì 10 agosto 2020) ultimi ciak sul set con Salvatore Esposito e un nuovo promo che mostra la data ufficiale di messa in onda di Fargo 4, queste sono le novità che hanno travolto i fan americani e italiani, coloro che amano la serie e la attendono con ansia ma anche il pubblico di Gomorra che vuole rivedere sullo schermo l'amato "Genny" in panni del tutto nuovi. Dopo essere stata ritardata di mesi a causa della pandemia di Coronavirus , Fargo 4 finalmente ha una data ufficiale e, in particolare, almeno negli Usa, prenderà il via alla domenica dal 27 settembre. https://twitter.com/FargoFX/status/1292823402764365824 La ... Leggi su optimagazine

I film dei fratelli Coen sono sempre stati flessibili nel tono e nel genere, quindi non sorprende che la serie televisiva Fargo di FX abbia seguito lo stesso esempio. La strana continuazione di Noah H ...

