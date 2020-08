Ciclismo, Gran Piemonte 2020: data, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 10 agosto 2020) Mercoledì 12 agosto continua la Grande ripartenza del Ciclismo internazionale con il Gran Piemonte 2020, appuntamento classico che viene proposto a pochi giorni dal Giro di Lombardia. Da Santo Stefano Belbo a Barolo dopo 187 chilometri piuttosto impegnativi attraverso le Langhe tra le provincie di Asti e Cuneo. Tanti i corridori importanti al via, con Sportface.it che vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza per non farvi perdere assolutamente nulla. ORARI, TV E streaming – Il Gran Piemonte 2020 scatterà alle ore 13:55 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, con l’arrivo previsto tra le 18:15 e le 18:43 in base alla media oraria. La diretta tv su Rai Sport ... Leggi su sportface

