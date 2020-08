Inter, l’ex nerazzurro Alvarez è positivo al Covid19 (Di domenica 9 agosto 2020) Lo abbiamo visto giocare in Serie A prima con la maglia dell'Inter e successivamente con quella della Sampdoria. Una carriera che sembrava sempre vicina alla consacrazione e che in realtà non è mai decollata per davvero. Ricky Alvarez è risultato positivo al Covid19, a comunicarlo è stato il suo attuale club, il Vèlez Sarsfield.IL COMUNICATO“I calciatori Ricardo Álvarez e Thiago Almada sono stati a stretto contatto con casi positivi e, dopo aver eseguito i tamponi PCR durante questa settimana, sono risultati positivi. Attualmente i due giocatori godono di buona salute, potendosi allenare in casa con i rispettivi controlli medici da parte del club“. Così dunque il club argentino che aveva lanciato Alvarez e nel quale l'argentino ha deciso di ... Leggi su itasportpress

TuttoMercatoWeb : Alexis Sanchez all'Inter, l'ex United Scholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' - ItaSportPress : Inter, l'ex nerazzurro Alvarez è positivo al Covid19 - - passione_inter : Il Covid dilaga in Sud America: contagiato anche l'ex nerazzurro Ricky Alvarez - - simon29_ : RT @daniele_najjar: L'ex Genoa Fernando #Belluschi a @passione_inter parla di #Messi e #Lautaro: 'Leo se ne andrà solo per tornare al Newel… - clikservernet : Velez: due positivi al Covid-19. Tra questi c’è l’ex Inter Ricky Alvarez. La nota -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’ex 5 maggio, Mauricio Pineda (ex Udinese): "Non volevo fare il biscotto con la Juve" Corriere della Sera