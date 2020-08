F1, GP Spagna Barcellona 2020: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 9 agosto 2020) Formula 1 a Ferragosto con la sesta tappa del Mondiale 2020. Dopo il back-to-back di Silverstone, la classe regina affronterà una terza gara di fila sul tracciato del Montmelò (Barcellona) in occasione del Gran Premio di Spagna. Nel weekend 14-16 agosto team e piloti si affronteranno al Circuit de Catalunya con un programma che presenterà i classici orari europei: qualifiche alle 15:00 di sabato 15 e gara alle 15:10 di domenica 16 agosto. Il GP di Spagna verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Inoltre qualifiche e gara verranno trasmesse in differita sul canale TV8. GP Spagna – 14-16 agosto ... Leggi su sportface

