Coronavirus, in Lombardia calano i casi: +71 (ieri erano +76). Un solo decesso (ieri erano 3). Nove persone in terapia intensiva (Di domenica 9 agosto 2020) Il bollettino del 9 agosto Oggi si registrano +71 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. ieri, invece, erano +76. Rispetto alle 3 vittime registrate ieri, oggi la Regione ne conta solo una per un totale di 16.833 decessi dallo scoppio della pandemia. In terapia intensiva, invece, ci sono 9 persone. Il dato rimane identico a quello di ieri. I dimessi e i guariti sono oggi, 9 agosto, 74.432 . Il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di +6.494 unità per un totale di 1.365.366 tamponi dall’inizio della pandemia. I ricoverati con sintomi nei vari reparti ... Leggi su open.online

