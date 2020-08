Bayern Monaco, Lewandowski: “Record di Cristiano Ronaldo? Non mi interessa” (Di domenica 9 agosto 2020) Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, può raggiungere il record di ben 17 gol segnati da Cristiano Ronaldo nell’edizione 2013/2014 della Champions League. Ecco le parole del giocatore tedesco che ha poi commentato la sfida contro il Chelsea: “Non mi interessa. La cosa principale è agire con sicurezza in attacco e godersi il gioco come squadra”. Sulla sfida al Barcellona ha poi continuato: “Sapevamo che contro il Chelsea avremmo dovuto trovare il ritmo giusto per fare quello che sappiamo fare meglio e ci siamo riusciti. Lo stesso dovremo fare contro il Barcellona. Dobbiamo agire come squadra. Sappiamo che il Barcellona è sempre pericoloso. Dobbiamo dimostrare che la nostra qualità di squadra è superiore alla loro. Chi giocherà ... Leggi su sportface

