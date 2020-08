Mamma e figlio scomparsi a Messina, il pm: 'C'è un buco di 20 minuti, ma credo che siano vivi' (Di sabato 8 agosto 2020) Sono in corso le indagini per ritrovare la Mamma fuggita insieme al figlio di 4 anni n el Messinese. viviana Parisi e il piccolo Gioele sono scomparsi nel nulla dopo un incidente in austostrada, ma ... Leggi su leggo

