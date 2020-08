Stelle cadenti solo nella notte di San Lorenzo del 10 agosto? Quando, dove e come vederle (Di venerdì 7 agosto 2020) Una nuove notte di San Lorenzo del 10 agosto è alle porte con la caccia alle Stelle cadenti o sarebbe dire meglio le Perseidi con terminologia decisamente più scientifica. Per quanto l'appuntamento con la data specifica sia il più evocativo anche per tradizione, il fenomeno visibile già dallo scorso 17 luglio e lo sarà fino al prossimo 24 agosto, con un picco di maggiore visibilità in un determinato momento. Perché ammiriamo le Stelle cadenti? Le Stelle cadenti non sono altro che sciami meteorici composti di detriti distaccati da comete nella loro orbita intorno al sole. Quella responsabile del fenomeno estivo si chiama ... Leggi su optimagazine

