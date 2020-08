Si addormenta su un muretto e precipita da sette metri, è grave (Di venerdì 7 agosto 2020) Bimbo precipita dal primo piano, ricoverato d'urgenza al Gaslini 9 June 2020 In fuga dai carabinieri, scavalca un muretto e precipita per dieci metri 24 July 2020 Un uomo ha riportato diversi traumi ... Leggi su genovatoday

Un volo di sei metri terminato sul parabrezza di un’auto posteggiata in via Carcassi. Brutta caduta per un uomo di 44 anni precipitato venerdì sera dal muraglione dell’Acquasola. Soccorso dai militi d ...