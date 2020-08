Basket, Vanoli Cremona ingaggia Jarvis Williams (Di venerdì 7 agosto 2020) Cremona - La Vanoli Cremona ha ingaggiato fino al termine della stagione Jarvis Williams , ala grande statunitense classe '93, prodotto della Murray State University nel Kentucky. Nell'ultima stagione ... Leggi su corrieredellosport

