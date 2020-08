All’arrembaggio! Parte il concorso alla Camera e rispuntano gli “amici e i figli di” (Di giovedì 6 agosto 2020) A breve (settembre) ci sarà un concorso, ovviamente non si può negare che le posizioni in gara siano molto appetibili. Parliamo dell’incarico di consiglieri parlamentari, posto fisso e ben retribuito. Si tratterebbe di 127 incarichi dove lo stipendio varia dai 70mila all’anno all’ingresso, passa per i 90mila dopo già il decimo anno e per i 170mila dopo il 20°, fino ad arrivare ai 400mila dopo il 40° anno di anzianità. Dunque di cifre molto ‘sobrie’. L’incarico non solo porterebbe ad una remunerazione dalle cifre indiscutibilmente interessanti, ma rappresenterebbe un ottimo trampolino di lancio, come riferisce il giornale La Verità, per riuscire a ottenere in seguito posti ai vertici nei vari ministeri, come ad esempio quello di “fiduciario” di un qualche politico. Tra le ... Leggi su ilparagone

