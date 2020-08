Superbonus e Sismabonus al 110%: la modulistica per l’efficientamento energetico|Gli allegati (Di mercoledì 5 agosto 2020) Firmato il Decreto Asseverazioni relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio Leggi su corriere

GianniGirotto : #SUPERBONUS 110% - PUBBLICATO UNO DEGLI 'ATTUATIVI' Entro la fine di questa settimana dovrebbero venir pubblicati… - milena_vireca : RT @GianniGirotto: #SUPERBONUS 110% - PUBBLICATO UNO DEGLI 'ATTUATIVI' Entro la fine di questa settimana dovrebbero venir pubblicati anche… - EspoEnri : Pubblicato il primo decreto attuativo per l'attuazione del Superbonus 110%, con relativa modulistica per l'assevera… - giornalecomuni : RT @AnciDigitale: #Superbonus e #Sismabonus al 110% firmato il Decreto #Asseverazioni - AnciDigitale : #Superbonus e #Sismabonus al 110% firmato il Decreto #Asseverazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Sismabonus

Fiscoetasse

E’ invece in fase di completamento l’iter per ottenere il concerto del MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%.La modulistica definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni ...