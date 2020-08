PlayStation 5 avrà un controller DualSense nero? Un leak ne svela l'esistenza, ma i dubbi sono tanti... (Di mercoledì 5 agosto 2020) PlayStation 5 segna un importante cambio di "tradizione" nel mondo Sony: ad eccezione della prima console, la PSX, tutti gli hardware dell'azienda giapponese erano, di default, completamente neri. Esistevano le varianti colorate, ovviamente, ma di base le PlayStation erano sempre considerati i "monoliti neri".Con l'arrivo della next-gen, tuttavia, avremo un drastico cambio di rotta: il cuore della console resterà nero, ma sarà dotato di un "guscio" bianco, ben lontano dai design minimali e monocromatici a cui eravamo abituati finora.L'avvento del bianco si rifletterà anche sui suoi accessori, tutti prevalentemente color neve, con qualche dettaglio liquirizia. Fra questi, anche il nuovo controller PlayStation 5, chiamato DualSense.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation avrà

MMO-Arena

From Software ha appena condiviso qualche dettaglio su quello che sarà il prossimo aggiornamento di Sekiro: Shadows Die Twice, e pare che ci sarà una modalità boss rush. Buone notizie dunque per chi a ...