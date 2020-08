Mamma e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, continuano le ricerche: nessun esito dall’immersione dei sub nei due laghetti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Di Viviana Parisi, 43 anni, e degli figlio Gioele, di 4 anni non si hanno ancora tracce. I due sono scomparsi lunedì 3 agosto lungo l’A20 Messina-Palermo, all’altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia, dopo un piccolo incidente stradale autonomo. Le ultime ricerche si sono concentrate in due laghetti non lontani dal punto dove è stata trovata l’auto di Viviana, dj abbastanza nota dei locali della zona, ma le immersioni dei sommozzatori non hanno dato alcun risultato. Proprio lì, vicino agli invasi, sono state trovate orme fresche di passaggi di persona. La procura di Patti, che ieri ha aperto una indagine, sta continuando a interrogare parenti e amici ma ancora non è emerso nulla di rilevante. Sentito nuovamente anche il marito, ... Leggi su ilfattoquotidiano

