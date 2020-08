Roma, Fienga: «Smalling e Zappacosta? Onorati di poter contare su di loro» (Di martedì 4 agosto 2020) La Roma ha salutato Chris Smalling e Davide Zappacosta: i due hanno fatto ritorno in Premier League per fine prestito Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha salutato Chris Smalling e Davide Zappacosta, che hanno fatto ritorno rispettivamente al Manchester United e al Chelsea per la fine del prestito al club giallorosso. «Ci teniamo a ringraziare Chris e Davide per la professionalità dimostrata in questa stagione. Entrambi sono stati un esempio di dedizione al progetto del Club: hanno condiviso con noi ogni momento, quelli positivi e quelli di difficoltà, dimostrando da subito grande attaccamento ai colori giallorossi. Qualora si verificassero le condizioni, saremmo Onorati di ... Leggi su calcionews24

