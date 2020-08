Nicola Vivarelli, cambio di donne per Sirius: torno a settembre ma non per Gemma! (Di martedì 4 agosto 2020) Sirius e Gemma Galgani si sono detti addio Dal web circolano strane voci sul futuro di Gemma e Sirius. Secondo alcune indiscrezioni Nicola Vivarelli sarebbe pronto a ritornare a settembre e non per la Galgani. Da settimane ormai si è capito che la loro conoscenza è terminata (a causa della torinese) e pare che il 26enne sarebbe pronto a tornare a Uomini e donne per una nuova dama. La notizia ovviamente ha scatenato i fan di Gemma ma nello stesso tempo ha anche incuriosito gli appassionati del programma felice di rivedere l’ufficiale di marina. Nicola Vivarelli: “con Gemma è tempo perso” L’indiscrezione su Sirius arriva direttamente da Deinera Marzano. La fashion Blogger ha postato una nuova ... Leggi su kontrokultura

