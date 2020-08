Messaggi d’amore e regali, poi imbraccia il fucile e si spara (Di lunedì 3 agosto 2020) Un uomo di 38 anni si è tolto la vita con un fucile da caccia, l’incredulità e lo strazio di un’intera comunità travolta dallo sgomento. Gli era stata sospesa la patente qualche ora prima per guida in stato d’ebbrezza, lui ha imbracciato il fucile da caccia regolarmente detenuto e si è tolto la vita. L’amico … L'articolo Messaggi d’amore e regali, poi imbraccia il fucile e si spara proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

