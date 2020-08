Cucchi Juventus: “Sarri ha vinto con mezza squadra contro” (Di domenica 2 agosto 2020) Cucchi Juventus – Riccardo Cucchi ha parlato del campionato vinto dalla squadra di Maurizio Sarri tramite la sua pagina ufficiale di Facebook. Il messaggio è stato molto forte perché ha svelato un incredibile retroscena sul rapporto tra il tecnico toscano e lo spogliatoio. Secondo il giornalista Rai, l’ex Napoli non sarebbe in ottimi rapporti con parte del gruppo ma, nonostante questa situazione, ha portato a termine il primo obiettivo che la società gli ha richiesto. Juventus: la verità di Cucchi su Sarri Riccardo Cucchi ha, inoltre, dichiarato che la difficoltà principale del tecnico è stata quella di imporre le proprie idee a calciatori affermati.Le parole: Leggi anche:Arthur ... Leggi su juvedipendenza

zazoomblog : Juventus Cucchi: “Non critico troppo Sarri difficile vincere con mezza squadra contro” - #Juventus #Cucchi:… - zazoomblog : Juventus Cucchi: “Non critico troppo Sarri difficile vincere con mezza squadra contro” - #Juventus #Cucchi:… - sportface2016 : #SerieA, il giornalista Riccardo #Cucchi analizza la stagione: 'La #Juventus fa meno punti e vince, il gap c'è anco… - GobboRancoroso : @CucchiRiccardo No Dott. Cucchi non sono d'accordo ,perche la giustizia sportiva era pilotata da chi sappiamo,perch… - giorgiomaresi : @CucchiRiccardo Pensi , sig.Cucchi , che quando era nel pieno delle forze , in quella Juventus che a detta dei 'sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Cucchi Juventus Cucchi: «La Juve fa meno punti e vince, ha ragione Conte» Juventus News 24 Juventus, Cucchi: “Non critico troppo Sarri, difficile vincere con mezza squadra contro”

La stagione 2019/2020 di Serie A sta per terminare, dando spazio ai vari bilanci. La Juventus intanto ha festeggiato il nono Scudetto consecutivo, conquistato in un campionato difficile e tra qualche ...

Cucchi: "Sarri ha vinto con mezza squadra contro. Conte? Vuole vincere e basta"

Dalla sua pagina ufficiale di Facebook, l'ex radiocronista Riccardo Cucchi analizza l'ultima giornata di campionato: "In attesa dell' ultimo verdetto - Lecce o Genoa? - qualche considerazione su quest ...

La stagione 2019/2020 di Serie A sta per terminare, dando spazio ai vari bilanci. La Juventus intanto ha festeggiato il nono Scudetto consecutivo, conquistato in un campionato difficile e tra qualche ...Dalla sua pagina ufficiale di Facebook, l'ex radiocronista Riccardo Cucchi analizza l'ultima giornata di campionato: "In attesa dell' ultimo verdetto - Lecce o Genoa? - qualche considerazione su quest ...