Napoli, carabiniere interviene per sedare rissa: pestato selvaggiamente, in codice rosso all’ospedale (Di sabato 1 agosto 2020) Un carabiniere fuori servizio è intervenuto per sedare una rissa a Castellammare di Stabia. Aggredito con caschi e sedie, è stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni. Napoli – Grave episodio di violenza a Castellammare di Stabia: un carabiniere fuori servizio è stato pestato selvaggiamente da un gruppo di persone dopo essere intervenuto per sedare una lite. Aggressione a Castellammare di Stabia Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte di venerdì 31 luglio a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nei pressi di Piazza Principe Umberto. Il militare è stato aggredito e picchiato con caschi e sedie ed è stato colpito gravemente alla ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Napoli, carabiniere interviene per sedare una lite e viene pestato #Napoli - SkyTG24 : #Napoli, carabiniere interviene per sedare una lite e viene aggredito - fanpage : Carabiniere massacrato dal branco, era intervenuto per sedare una rissa - clafriso : RT @a_meluzzi: Carabiniere colpito con caschi e sedie a Castellammare: ferito alla testa, è grave - La Repubblica . Ecco le conseguenze di… - KentAllard23 : RT @a_meluzzi: Carabiniere colpito con caschi e sedie a Castellammare: ferito alla testa, è grave - La Repubblica . Ecco le conseguenze di… -