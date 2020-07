Roma, la nuova maglia piace ai tifosi: +210% di vendite online (Di venerdì 31 luglio 2020) Le nuove divise della Roma hanno conquistato i tifosi giallorossi. La prima rossa con delle fasce delle fasce orizzontali orizzontali sul petto, per un design apprezzato anche dai giocatori come testimoniano le parole di Lorenzo Pellegrini: «E’ bello vedere una maglia che mostra colori della Roma con un design originale». La seconda che omaggia gli … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

ItaliaViva : Roma, @raffaellapaita è la nuova Presidente della Commissione Trasporti della Camera - virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - virginiaraggi : ??NUOVA ILLUMINAZIONE DELL’ARCO DI COSTANTINO Nuova illuminazione dell’Arco di Costantino Intervento realizzato in… - 6SorAlex9 : @virginiaraggi @ValerioCarocci Complimenti per l'ennesimo flop. I dipendenti sono stati informati solo oggi che dov… - anarchico74 : RT @CalcioFinanza: Roma, la nuova maglia piace ai tifosi: +210% di vendite online -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuova Ferrari Roma, la prova su strada della nuova coupé gran turismo Il Sole 24 ORE Saldi, da Centocelle le difficoltà dei negozi di quartiere: "Con lo smart working la gente non compra"

Domani partono ufficialmente i saldi. Posticipati di un mese per l’emergenza Coronavirus, arrivano dopo settimane di rincorsa agli sconti e dopo una stagione di vendite ‘normali’ saltata a causa della ...

Rai1: "Overland", al via nuova serie dedicata all'India

Roma, 31 lug. (askanews) - L'inizio del racconto di questa nuova serie di "Overland", dedicata all'India e in onda da sabato 1 agosto alle 6.00 su Rai1 porta lo spettatore a contatto con la realtà di ...

Domani partono ufficialmente i saldi. Posticipati di un mese per l’emergenza Coronavirus, arrivano dopo settimane di rincorsa agli sconti e dopo una stagione di vendite ‘normali’ saltata a causa della ...Roma, 31 lug. (askanews) - L'inizio del racconto di questa nuova serie di "Overland", dedicata all'India e in onda da sabato 1 agosto alle 6.00 su Rai1 porta lo spettatore a contatto con la realtà di ...