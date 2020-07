Cairo: “Non vendo il Torino, non incontro nessun acquirente” (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo le voci di un imprenditore pronto a comprare il Torino, Urbano Cairo presidente dei granata, ai microfoni di Sky Sport ha chiuso le porte a una futura cessione. Il numero uno del Torino ha spiegato: “La mia intenzione non è assolutamente quella di vendere il Torino, non sarò disposto a incontrare nessun potenziale acquirente. Lo dico una volta per tutte. Noi stiamo lavorando guardando al futuro”. Foto: profilo twitter Torino L'articolo Cairo: “Non vendo il Torino, non incontro nessun acquirente” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

