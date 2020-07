Lodi, pericolo dal tetto di Santa Maria della Grazie: intervengono Vigili del fuoco (Di giovedì 30 luglio 2020) Lodi, 30 luglio 2020 - Gli insistenti temporali dei giorni scorsi, l'ultimo di mercoledì sera, che su Lodi hanno provocato danni ingenti, hanno messo a dura prova anche gli edifici religiosi. Ieri ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Lodi pericolo

IL GIORNO

Sono quindi stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi che, in pochi minuti, hanno iniziato l’intervento. E’ stato infatti necessario rimuovere parte del tetto per evitare ...«Scriverò al ministro Bellanova per invitarla a visitare con me le campagne bresciane, cremonesi, lodigiane, mantovane e di tutta la Pianura Padana al fine di toccare con mano i disastri combinati dal ...