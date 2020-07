Cosa cambia con il Dpcm del 31 luglio (Di giovedì 30 luglio 2020) A partire da domani entra in vigore il Dpcm 31 luglio, in vigore nel mese di picco del turismo. Cosa cambia? Sostanzialmente non molto. La mascherina rimane obbligatoria nei luoghi al chiuso e all’aperto quando ci si trova in mezzo ad assembramenti. Oggi è previsto un incontro tra governo e regioni per aggiustare il tiro a seconda delle situazioni delle singole realtà. Arriva il via libera tanto atteso per fiere, crociere e discoteche, ma con prescrizioni severe da rispettare. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, per la prima volta da settimane sono aumentati i ricoveri in ospedale Il rinnovo delle misure approvate con l’ultimo Dpcm 31 luglio Dopo aver prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre il governo si accinge a rinnovare le misure per il ... Leggi su giornalettismo

