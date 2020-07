Venezia 77: IN BEETWIN DYING in Concorso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Presentiamo il primo film in Concorso Venezia 77, si tratta di In Between DYING per la regia di Hilal Baydarov . Venezia 77 : Tutti i film in programma Hideo kojima sarà trai giurati di Venezia 77 Trama (Venezia 77, In Between DYING) Trama: e la storia di Davud, un giovane alla ricerca della sua” vera” famiglia, che completa il suo ciclo di vita in un solo giorno. Quando trova l’amore, si accorge di essere nel posto in cui ha sempre vissuto. Ma Ormai è Troppo tardi. Manola Novelli Parlando del Regista Manola Novelli , responsabile vendite di OPluto Film Ha detto “Hilal è un talento eccezionale e siamo rimasti colpiti dalla poesia di In Between DYING e dal suo approccio senza ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Venezia BEETWIN Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Venezia BEETWIN